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盤中速報 - 穩懋(3105)大漲7.07%，報333元

鉅亨網新聞中心

穩懋(3105-TW)04日09:31股價上漲22元，報333.0元，漲幅7.07%，成交11,400張。

穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌12.39%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-738 張
  • 外資買賣超：+1,294 張
  • 投信買賣超：-1,323 張
  • 自營商買賣超：-709 張
  • 融資增減：-1,835 張
  • 融券增減：-17 張

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