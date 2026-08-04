盤中速報 - 穩懋(3105)大漲7.07%，報333元
鉅亨網新聞中心
穩懋(3105-TW)04日09:31股價上漲22元，報333.0元，漲幅7.07%，成交11,400張。
穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌12.39%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-738 張
- 外資買賣超：+1,294 張
- 投信買賣超：-1,323 張
- 自營商買賣超：-709 張
- 融資增減：-1,835 張
- 融券增減：-17 張
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