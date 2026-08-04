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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至14.42元，預估目標價為210元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.14元上修至14.42元，其中最高估值18.14元，最低估值11.64元，預估目標價為210元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.14(18.14)32.0540.51
最低值11.64(11.64)1519.82
平均值14.67(14.44)20.0726.95
中位數14.42(14.14)18.1122.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值4,168,697,7407,829,279,1609,973,915,920
最低值3,291,846,8604,285,248,5904,775,155,930
平均值3,691,910,4205,286,227,0106,565,015,480
中位數3,650,196,7204,817,018,0005,551,567,860

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS27,408,09717,445,59111,471,61611,162,451
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,186,522,6361,049,255,781867,057,007984,619,156

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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