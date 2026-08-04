鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至29.31元，預估目標價為234.5元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26元上修至29.31元，其中最高估值36.62元，最低估值16.31元，預估目標價為234.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|36.62(36.62)
|23.77
|11.16
|最低值
|16.31(16.31)
|15.09
|11.16
|平均值
|27.19(26.82)
|18.95
|11.16
|中位數
|29.31(26)
|16.69
|11.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|419,813,710
|360,170,000
|336,813,820
|最低值
|313,487,000
|334,679,780
|336,813,820
|平均值
|369,995,510
|349,298,960
|336,813,820
|中位數
|367,658,000
|351,173,040
|336,813,820
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|68,580,559
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,068,627
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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