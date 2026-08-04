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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至29.31元，預估目標價為234.5元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由26元上修至29.31元，其中最高估值36.62元，最低估值16.31元，預估目標價為234.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值36.62(36.62)23.7711.16
最低值16.31(16.31)15.0911.16
平均值27.19(26.82)18.9511.16
中位數29.31(26)16.6911.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值419,813,710360,170,000336,813,820
最低值313,487,000334,679,780336,813,820
平均值369,995,510349,298,960336,813,820
中位數367,658,000351,173,040336,813,820

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS68,580,559139,453,29335,337,051334,200,661
營業收入
(單位：新台幣千元)		379,068,627463,567,897276,714,825627,283,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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