盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報10966.55點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日09:31，費城半導體下跌344.52點（或3.05%），暫報10966.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.3%
- 近 1 月：-10.42%
- 近 3 月：+6.76%
- 近 6 月：+39.05%
- 今年以來：+59.69%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.64%；美光科技(MU-US)下跌5.92%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.74%；科林研發(LRCX-US)下跌4.69%；安可(AMKR-US)下跌4.38%。
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