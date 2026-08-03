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盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報10966.55點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日09:31，費城半導體下跌344.52點（或3.05%），暫報10966.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.3%
  • 近 1 月：-10.42%
  • 近 3 月：+6.76%
  • 近 6 月：+39.05%
  • 今年以來：+59.69%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌7.64%；美光科技(MU-US)下跌5.92%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.74%；科林研發(LRCX-US)下跌4.69%；安可(AMKR-US)下跌4.38%。


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費城半導體11396.020.75%
安謀控股公司228.825-4.53%
美光科技790.985-3.89%
邁威爾科技192+2.37%
科林研發293.9+0.30%
安可50.44+1.14%

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