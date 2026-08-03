鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.69元，預估目標價為77.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.74元上修至-0.69元，其中最高估值-0.3元，最低估值-1.4元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.3(-0.3)
|2.48
|5.42
|最低值
|-1.4(-1)
|-1.89
|-1.36
|平均值
|-0.76(-0.72)
|0.03
|1.39
|中位數
|-0.69(-0.74)
|-0.18
|0.12
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|18.02億
|37.66億
|50.17億
|69.27億
|最低值
|4.95億
|12.69億
|23.72億
|69.27億
|平均值
|8.22億
|20.50億
|33.57億
|69.27億
|中位數
|7.97億
|19.22億
|30.20億
|69.27億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|-0.91
|營業收入
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
|6.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI股回檔免驚？大摩120頁報告拆解3大疑慮：真正被低估的是「這個」！
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.82元，預估目標價為76.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至76.5元，幅度約3.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調降至74元，幅度約3.27%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇