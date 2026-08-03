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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.69元，預估目標價為77.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.74元上修至-0.69元，其中最高估值-0.3元，最低估值-1.4元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值-0.3(-0.3)2.485.42
最低值-1.4(-1)-1.89-1.36
平均值-0.76(-0.72)0.031.39
中位數-0.69(-0.74)-0.180.12

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值18.02億37.66億50.17億69.27億
最低值4.95億12.69億23.72億69.27億
平均值8.22億20.50億33.57億69.27億
中位數7.97億19.22億30.20億69.27億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.41-0.49-1.31-1.16-0.91
營業收入855萬5,539萬1.66億1.44億6.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPLD

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