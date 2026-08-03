鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-03 20:13

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今 (3) 日公告，已斥資 3.74 億元，買回 4436 張庫藏股，平均每股買回價格 84.35 元，本次庫藏股進行僅 2 個交易日，執行率已達 44%。

瑞儀2個交易日買回4436張庫藏股 每股均價84.35元。(鉅亨網資料照)

瑞儀預定自 7 月 31 日至 9 月 30 日買回 1 萬張庫藏股，買回區間價格 65-100 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率 2.87%，買回股份將轉讓予員工。

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瑞儀上半年營收 231.24 億元，年減 6%，毛利率 21.91%，年增 0.25 個百分點，營業利益 28.57 億元，年增 24.6%，營業利益率 10.12%，年減 1.37 個百分點，稅後純益 12.92 億元，年減 28.6%，每股純益 2.81 元。

瑞儀說明，車載產品營收占比持續提升，AI PC 也加入成長動能，消費性電子因全球供應鏈產能受 AI、高效能運算伺服器 (HPC) 需求排擠，導致邏輯晶片與記憶體等關鍵零組件交期延宕且價格高漲，終端產品訂單波動影響整體出貨。

展望下半年，瑞儀認為，消費性電子產品展望穩健，預期背光模組需求不墜，營收貢獻有望與上半年持平；車載產品則展現出強勁的轉型動能，目前正處於新舊機種切換期，整體呈現「量縮價增」趨勢。

瑞儀目前為 Mercedes-Benz、BMW、和 Audi 三大歐系車廠車載顯示器主要背光模組供應商，並取得複數年供應合約，隨著歐系一線車廠新車款陸續推出，公司對全年車載產品的展望保持樂觀向上。