盤後速報 - 東哥遊艇(8478)下週(8月10日)除息6.5元，預估參考價144.5元
鉅亨網新聞中心
東哥遊艇(8478-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(8月3日)收盤價151.00元計算，預估參考價為144.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
東哥遊艇(8478-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為豪華遊艇及其零配件製造及銷售。近5日股價上漲2.01%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|151.00
|6.5
|4.3%
|0.0
|2025/08/06
|208.5
|5.0
|2.4%
|0.0
|2024/07/10
|397.0
|12.0
|3.02%
|0.0
|2023/07/17
|589.0
|10.0
|1.7%
|0.0
|2022/08/01
|200.0
|5.0
|2.5%
|0.0
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