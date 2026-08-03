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盤後速報 - 東哥遊艇(8478)下週(8月10日)除息6.5元，預估參考價144.5元

鉅亨網新聞中心

東哥遊艇(8478-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(8月3日)收盤價151.00元計算，預估參考價為144.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

東哥遊艇(8478-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為豪華遊艇及其零配件製造及銷售。近5日股價上漲2.01%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/10 151.00 6.5 4.3% 0.0
2025/08/06 208.5 5.0 2.4% 0.0
2024/07/10 397.0 12.0 3.02% 0.0
2023/07/17 589.0 10.0 1.7% 0.0
2022/08/01 200.0 5.0 2.5% 0.0

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