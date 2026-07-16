營收速報 - 2026年7月17日台股中小型公司6月營收一覽（新增3家）
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月17日07:55，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2097家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|東華-紡織纖維
|117萬
|6800.0%
|淳紳-其他業
|250萬
|462.7%
|聯嘉-汽車工業
|5.51億
|30.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|東華-紡織纖維
|117萬
|11.6%
|聯嘉-汽車工業
|5.51億
|0.2%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2097家。其中營收年增大於 25％有752家，年增小於-20％有282家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|278家
|介於10～50億
|>= 0%
|275家
|介於10～50億
|< 0%
|144家
|介於10～50億
|<= -20%
|200家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|474家
|小於10億
|>= 0%
|426家
|小於10億
|< 0%
|214家
|小於10億
|<= -20%
|200家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|239307.1%
|安立璽榮-KY-生技醫療業
|6,323萬
|107066.1%
|永虹先進-化學工業
|1,107萬
|48026.1%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|41325.0%
|富旺-建材營造業
|4,598萬
|20426.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|聯上-建材營造業
|1.66億
|202319.5%
|心誠鎂-生技醫療業
|1,160萬
|52622.7%
|東哥遊艇-運動休閒
|6.87億
|30187.8%
|三圓-建材營造業
|14.44億
|18599.4%
|元澄半導體-半導體業
|3,352萬
|12453.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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