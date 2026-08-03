盤後速報 - 雲豹能源(6869)下週(8月10日)除息2元，預估參考價63.9元
鉅亨網新聞中心
雲豹能源(6869-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月3日)收盤價65.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。近5日股價下跌2.09%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|65.90
|2.0
|3.03%
|0.0
|2025/08/07
|113.0
|5.00543
|4.43%
|0.0
|2024/07/24
|297.0
|5.30767
|1.79%
|0.0
|2023/07/27
|90.9
|2.0
|2.2%
|0.0
|2022/07/13
|73.1
|0.2
|0.27%
|0.0
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