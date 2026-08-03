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盤後速報 - 雲豹能源(6869)下週(8月10日)除息2元，預估參考價63.9元

鉅亨網新聞中心

雲豹能源(6869-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月3日)收盤價65.90元計算，預估參考價為63.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。近5日股價下跌2.09%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/10 65.90 2.0 3.03% 0.0
2025/08/07 113.0 5.00543 4.43% 0.0
2024/07/24 297.0 5.30767 1.79% 0.0
2023/07/27 90.9 2.0 2.2% 0.0
2022/07/13 73.1 0.2 0.27% 0.0

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