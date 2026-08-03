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鑫創電子(6680-TW)下週(8月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。
以今日(8月3日)收盤價53.10元計算，預估參考價為51.56元，權值合計為1.55元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫創電子(6680-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智能車載電腦系統及嵌入式電腦產品。工業自動化及邊緣運算AI電腦產品。軍規強固智能運算及無人載具電腦產品之研發、製造與銷售。近5日股價下跌3.28%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|53.10
|0.0
|0.0%
|0.2994
|2025/06/16
|81.0
|3.0488
|3.76%
|0.0
|2024/08/06
|80.2
|1.2894
|1.61%
|0.9918
|2023/07/25
|98.8
|1.9952
|2.02%
|0.9976
|2022/06/27
|50.8
|1.2
|2.36%
|0.3
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