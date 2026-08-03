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冠德(2520-TW)下週(8月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.62元。
以今日(8月3日)收盤價34.70元計算，預估參考價為33.08元，息值合計為1.62元，股息殖利率4.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。近5日股價下跌0.86%，集中市場加權指數下跌1.23%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|34.70
|1.61593
|4.66%
|0.0
|2025/08/05
|50.7
|3.1
|6.11%
|1.0
|2024/07/29
|64.9
|1.8
|2.77%
|0.0
|2023/07/27
|29.95
|1.75316
|5.85%
|0.0
|2022/08/01
|30.0
|2.5
|8.33%
|0.0
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