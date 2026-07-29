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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至174.98元，預估目標價為20000元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由174.06元上修至174.98元，其中最高估值203.59元，最低估值161.33元，預估目標價為20000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值203.59(195.96)404.06624.93
最低值161.33(161.33)239.95347.1
平均值177.79(175.85)286.08423.64
中位數174.98(174.06)280.4407.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值18,050,00033,275,27050,321,960
最低值14,624,00020,873,00029,423,650
平均值16,374,87025,700,70037,648,470
中位數16,267,50025,916,38037,435,620

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,927,8072,571,3081,006,8102,105,614
營業收入
(單位：新台幣千元)		9,084,8756,459,6663,130,3955,210,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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