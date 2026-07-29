鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至174.98元，預估目標價為20000元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對信驊(5274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由174.06元上修至174.98元，其中最高估值203.59元，最低估值161.33元，預估目標價為20000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|203.59(195.96)
|404.06
|624.93
|最低值
|161.33(161.33)
|239.95
|347.1
|平均值
|177.79(175.85)
|286.08
|423.64
|中位數
|174.98(174.06)
|280.4
|407.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18,050,000
|33,275,270
|50,321,960
|最低值
|14,624,000
|20,873,000
|29,423,650
|平均值
|16,374,870
|25,700,700
|37,648,470
|中位數
|16,267,500
|25,916,380
|37,435,620
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,927,807
|2,571,308
|1,006,810
|2,105,614
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,084,875
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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