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鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為250元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.69元上修至8.8元，其中最高估值11.79元，最低估值8.01元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值11.79(9.74)16.9120.55
最低值8.01(8.01)10.1312.5
平均值9.17(8.73)12.5715.93
中位數8.8(8.69)12.0615.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值218,060,950358,316,000384,131,000
最低值200,151,000230,531,000295,108,640
平均值210,614,460265,003,570322,739,490
中位數212,466,000253,690,000305,859,160

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS15,115,93411,941,95114,570,61614,151,016
營業收入
(單位：新台幣千元)		166,084,859137,133,894148,333,455173,456,216

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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