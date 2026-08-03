鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為250元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2026年EPS預估：中位數由8.69元上修至8.8元，其中最高估值11.79元，最低估值8.01元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|11.79(9.74)
|16.91
|20.55
|最低值
|8.01(8.01)
|10.13
|12.5
|平均值
|9.17(8.73)
|12.57
|15.93
|中位數
|8.8(8.69)
|12.06
|15.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|218,060,950
|358,316,000
|384,131,000
|最低值
|200,151,000
|230,531,000
|295,108,640
|平均值
|210,614,460
|265,003,570
|322,739,490
|中位數
|212,466,000
|253,690,000
|305,859,160
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|15,115,934
|11,941,951
|14,570,616
|14,151,016
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|166,084,859
|137,133,894
|148,333,455
|173,456,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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