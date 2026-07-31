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外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.59%，報1.1457元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日21:40，歐元/美元下跌0.0068點跌幅達0.59%，暫報1.1457點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.91%
  • 近 1 週：+1.31%
  • 近 3 月：-1.76%
  • 近 6 月：-2.73%
  • 今年以來：-1.87%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.84，本日下跌0.44%
  • 紐元/美元相關性0.75，本日下跌0.24%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌0.23%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.86，本日下跌0.78%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.77%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.28%

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歐元/美元1.1530+0.04%
英鎊/美元1.3480+0.15%
紐元/美元0.5888+0.26%
澳元/美元0.7036+0.14%

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