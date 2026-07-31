外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.59%，報1.1457元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日21:40，歐元/美元下跌0.0068點跌幅達0.59%，暫報1.1457點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.91%
- 近 1 週：+1.31%
- 近 3 月：-1.76%
- 近 6 月：-2.73%
- 今年以來：-1.87%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.86，本日下跌0.78%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.77%
- 美元/新加坡幣相關性-0.83，本日下跌0.28%
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