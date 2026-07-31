外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.607元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日21:40，歐元/加幣下跌0.0077點跌幅達0.48%，暫報1.607點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.40%
- 近 1 週：+0.80%
- 近 3 月：+1.33%
- 近 6 月：+0.11%
- 今年以來：+0.17%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.58，本日下跌0.28%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.58，本日下跌0.27%
- 美元/南非蘭特相關性-0.56，本日下跌0.68%
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