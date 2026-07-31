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外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.48%，報1.607元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日21:40，歐元/加幣下跌0.0077點跌幅達0.48%，暫報1.607點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.40%
  • 近 1 週：+0.80%
  • 近 3 月：+1.33%
  • 近 6 月：+0.11%
  • 今年以來：+0.17%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.70，本日下跌0.61%
  • 英鎊/美元相關性0.55，本日下跌0.47%
  • 澳元/美元相關性0.49，本日下跌0.23%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.58，本日下跌0.28%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.58，本日下跌0.27%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.56，本日下跌0.68%

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歐元/加幣1.6162+0.09%
歐元/美元1.1530+0.04%
英鎊/美元1.3481+0.16%
澳元/美元0.7035+0.13%
南非蘭特/美元0.0605-0.17%

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