鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為27.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.94元上修至2.04元，其中最高估值2.09元，最低估值1.87元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.09(1.96)
|2.08
|2.28
|最低值
|1.87(1.85)
|1.94
|1.97
|平均值
|2.01(1.92)
|2.02
|2.14
|中位數
|2.04(1.94)
|2.04
|2.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|116.46億
|119.17億
|122.16億
|最低值
|113.46億
|115.53億
|118.71億
|平均值
|115.51億
|118.00億
|120.80億
|中位數
|116.13億
|118.40億
|121.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.53
|-4.83
|5.25
|-1.27
|-1.87
|營業收入
|127.84億
|151.13億
|148.13億
|106.36億
|112.44億
詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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