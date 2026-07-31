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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估上修至2.04元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對百特醫療產品(BAX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.94元上修至2.04元，其中最高估值2.09元，最低估值1.87元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.09(1.96)2.082.28
最低值1.87(1.85)1.941.97
平均值2.01(1.92)2.022.14
中位數2.04(1.94)2.042.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值116.46億119.17億122.16億
最低值113.46億115.53億118.71億
平均值115.51億118.00億120.80億
中位數116.13億118.40億121.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.53-4.835.25-1.27-1.87
營業收入127.84億151.13億148.13億106.36億112.44億

詳細資訊請看美股內頁：
百特醫療產品(BAX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBAX

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