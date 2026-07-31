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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為91.00元

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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.65元，其中最高估值2.71元，最低估值2.44元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.71(2.65)3.344.14.55
最低值2.44(2.44)2.833.334.02
平均值2.64(2.59)3.123.724.3
中位數2.65(2.6)3.113.734.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.65億60.02億68.00億75.63億
最低值51.98億56.89億61.91億70.54億
平均值52.31億58.14億64.71億72.32億
中位數52.30億58.08億64.67億71.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.390.821.301.422.09
營業收入24.49億29.10億36.22億40.33億46.62億

詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDXCM

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