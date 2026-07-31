鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為91.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.65元，其中最高估值2.71元，最低估值2.44元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.71(2.65)
|3.34
|4.1
|4.55
|最低值
|2.44(2.44)
|2.83
|3.33
|4.02
|平均值
|2.64(2.59)
|3.12
|3.72
|4.3
|中位數
|2.65(2.6)
|3.11
|3.73
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.65億
|60.02億
|68.00億
|75.63億
|最低值
|51.98億
|56.89億
|61.91億
|70.54億
|平均值
|52.31億
|58.14億
|64.71億
|72.32億
|中位數
|52.30億
|58.08億
|64.67億
|71.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.39
|0.82
|1.30
|1.42
|2.09
|營業收入
|24.49億
|29.10億
|36.22億
|40.33億
|46.62億
詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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