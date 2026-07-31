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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trane Technologies plc - Class A(TT-US)EPS預估上修至15.24元，預估目標價為548.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Trane Technologies plc - Class A(TT-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.9元上修至15.24元，其中最高估值15.3元，最低估值14.85元，預估目標價為548.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.3(15.05)18.4921.1323.76
最低值14.85(14.75)16.2518.9522.1
平均值15.13(14.92)17.3720.0922.93
中位數15.24(14.9)17.319.9522.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值238.50億265.23億288.48億309.12億
最低值232.34億248.34億270.83億299.43億
平均值236.12億257.49億280.19億304.28億
中位數236.94億258.16億281.52億304.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.877.488.7711.2412.98
營業收入141.36億159.92億176.78億198.38億213.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Trane Technologies plc - Class A(TT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTT

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