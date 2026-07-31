鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trane Technologies plc - Class A(TT-US)EPS預估上修至15.24元，預估目標價為548.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Trane Technologies plc - Class A(TT-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.9元上修至15.24元，其中最高估值15.3元，最低估值14.85元，預估目標價為548.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.3(15.05)
|18.49
|21.13
|23.76
|最低值
|14.85(14.75)
|16.25
|18.95
|22.1
|平均值
|15.13(14.92)
|17.37
|20.09
|22.93
|中位數
|15.24(14.9)
|17.3
|19.95
|22.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|238.50億
|265.23億
|288.48億
|309.12億
|最低值
|232.34億
|248.34億
|270.83億
|299.43億
|平均值
|236.12億
|257.49億
|280.19億
|304.28億
|中位數
|236.94億
|258.16億
|281.52億
|304.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.87
|7.48
|8.77
|11.24
|12.98
|營業收入
|141.36億
|159.92億
|176.78億
|198.38億
|213.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Trane Technologies plc - Class A(TT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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