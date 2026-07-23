和泰集團小金雞將掛牌 和運租車27日競拍 底價每股35.59元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-23 10:57

和泰車 (2207-TW) 旗下全方位移動服務小金雞和運租車 (7855-TW) 配合初次上市前股票公開承銷，將於 7 月 27 日至 29 日舉行股票競價拍賣，本次競拍底價為每股 35.59 元，採價高者優先得標，預計 7 月 31 日開標，8 月中旬正式掛牌上市。

和泰集團小金雞將掛牌。(圖：和運提供)

和運租車深耕租車市場逾 27 年，是和泰集團智慧移動服務的重要推動力量，持續拓展長租、短租、共享移動和中古車等多元事業，具備完整的車輛全生命週期管理模式、多元移動服務布局和穩健的經營成果。

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而和運近年更持續導入 AI 技術，應用於需求預測、智慧調度、智慧定價、客服服務和車況辨識等營運流程，持續提升營運效率、服務品質和管理效能。

目前和運的企業長租已連續 24 年穩居市占第一，涵蓋 TOYOTA、LEXUS、HINO，以及 Mercedes-Benz、BMW、Tesla 和 Porsche 等多元品牌車款，依企業客戶不同需求提供完整用車解決方案。

同時，和運旗下子公司和雲行動服務經營的 iRent 是國內共享汽車服務領導品牌，會員數突破 200 萬人，近年也持續導入純電動車 (EV) 和油電混合車 (HEV)。