盤中速報 - 台積電(2330)股價拉至漲停，漲停價2425.0元，成交35,847張
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)31日12:33上漲220元，股價漲停報2425.0元，委買80張、委賣5,296張，成交35,847張。
主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-24,765 張
- 外資買賣超：-42,126 張
- 投信買賣超：+3,992 張
- 自營商買賣超：+13,369 張
- 融資增減：-1,251 張
- 融券增減：+63 張
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