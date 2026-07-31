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盤中速報 - 台積電(2330)股價拉至漲停，漲停價2425.0元，成交35,847張

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)31日12:33上漲220元，股價漲停報2425.0元，委買80張、委賣5,296張，成交35,847張。

主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

台積電(2330-TW)近5日股價下跌8.32%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-24,765 張
  • 外資買賣超：-42,126 張
  • 投信買賣超：+3,992 張
  • 自營商買賣超：+13,369 張
  • 融資增減：-1,251 張
  • 融券增減：+63 張

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