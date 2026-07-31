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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鴻勁(7769-TW)目標價調升至9500元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對鴻勁(7769-TW)提出目標價估值：中位數由9000元上修至9500元，調升幅度5.56%。其中最高估值12500元，最低估值7800元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予鴻勁(7769-TW)評價：積極樂觀17位、保持中立0位、保守悲觀0位。

鴻勁(7769-TW)今(31日)收盤價為6180元。近5日股價下跌13.07%，相關半導體業近5日下跌11%，集中市場加權指數下跌10.96%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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