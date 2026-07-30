盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲12.49%，報483.23美元
鉅亨網新聞中心
超微半導體(AMD-US)截至台北時間30日21:43股價上漲53.67美元，報483.23美元，漲幅12.49%，成交量17,694,784（股），盤中最高價498.20美元、最低價457.68美元。
美股指數盤中表現
超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.23%
- 近 1 月：-20.38%
- 近 3 月：+27.42%
- 近 6 月：+70.34%
- 今年以來：+100.58%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲11.17%，報181.65美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大跌5.54%，報52.87美元
- 盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.55%，報201.31美元
- 盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌6.28%，報208.79美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇