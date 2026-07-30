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盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲12.49%，報483.23美元

鉅亨網新聞中心

超微半導體(AMD-US)截至台北時間30日21:43股價上漲53.67美元，報483.23美元，漲幅12.49%，成交量17,694,784（股），盤中最高價498.20美元、最低價457.68美元。

美股指數盤中表現

超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-22.23%
  • 近 1 月：-20.38%
  • 近 3 月：+27.42%
  • 近 6 月：+70.34%
  • 今年以來：+100.58%

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美股美股盤中盤中速報超微半導體

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