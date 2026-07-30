盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.55%，報201.31美元
鉅亨網新聞中心
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間30日21:43股價下跌11.84美元，報201.31美元，跌幅5.55%，成交量578,545（股），盤中最高價209.48美元、最低價197.77美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.85%
- 近 1 月：+18.94%
- 近 3 月：+13.26%
- 近 6 月：-1.59%
- 今年以來：-4.71%
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