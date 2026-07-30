盤中速報 - 費城半導體大漲8.81%，報11367.97點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日10:32，費城半導體上漲920.48點（或8.81%），暫報11367.97點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.82%
- 近 1 月：-23.79%
- 近 3 月：+1.72%
- 近 6 月：+25.56%
- 今年以來：+47.5%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲23.09%；應用材料(AMAT-US)上漲16.09%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲14.18%；安可(AMKR-US)上漲12.63%；泰瑞達(TER-US)上漲10.22%。
部分成分股表現相對疲軟，高通(QCOM-US)下跌5.79%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.26%；科沃(QRVO-US)下跌0.9%。
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