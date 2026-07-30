鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-30 20:44

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日公告，董事會通過總經理異動案，現任總經理柯富仁因個人因素請辭，將由現任財務長張博儀先生接任總經理，並自年 7 月 31 日起生效。

友達總經理柯富仁辭職 財務長張博儀接任7/31生效。(鉅亨網資料照)

張博儀歷任友達高階財務主管、集團上市公司財務長暨管理總部最高主管，經歷涵蓋財務、經管、人資、資管、法務等核心功能，並長期參與公司業務推展、產業布局及轉型策略。

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友達表示，張博儀長期深耕集團運籌，具備豐富的財務治理、營運管理及組織發展經驗，近年來更深度參與公司策略規劃、事業布局與轉型推動，在整合資源、提升營運效率及促進跨部門協作方面展現卓越領導能力。

此外，張博儀擔任友達財務長以來，持續推動財務改革公司財務結構與資金管理效率，並以穩健的財務治理支持事業轉型與全球布局，為三大營運支柱的長期發展奠定更穩固的基礎。

友達於 7 月 1 日完成新經營團隊布局，三大策略營運支柱顯示科技（Display）、智慧移動（Mobility Solutions）、垂直場域（Vertical Solutions）及創新研究院 (Institute of Innovation & New Venture) 的組織架構已成型。