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盤後速報 - 數泓科(6855)下週(8月6日)除息5.5元，預估參考價107.5元

鉅亨網新聞中心

數泓科(6855-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

以今日(7月30日)收盤價113.00元計算，預估參考價為107.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

數泓科(6855-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為智慧製造、智慧醫療、數位工具等系統與產品之研發、製造與銷售。近5日股價下跌3.9%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 113.00 5.5 4.87% 0.0
2025/08/07 140.0 6.0 4.29% 0.0
2024/08/01 132.5 3.5 2.64% 1.0
2023/06/06 88.5 4.5 5.08% 0.0
2022/06/07 101.0 4.0 3.96% 0.0

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