盤後速報 - 數泓科(6855)下週(8月6日)除息5.5元，預估參考價107.5元
鉅亨網新聞中心
數泓科(6855-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
以今日(7月30日)收盤價113.00元計算，預估參考價為107.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
數泓科(6855-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為智慧製造、智慧醫療、數位工具等系統與產品之研發、製造與銷售。近5日股價下跌3.9%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|113.00
|5.5
|4.87%
|0.0
|2025/08/07
|140.0
|6.0
|4.29%
|0.0
|2024/08/01
|132.5
|3.5
|2.64%
|1.0
|2023/06/06
|88.5
|4.5
|5.08%
|0.0
|2022/06/07
|101.0
|4.0
|3.96%
|0.0
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