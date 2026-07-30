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順天(5525-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月30日)收盤價22.70元計算，預估參考價為21.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
順天(5525-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。近5日股價下跌0.65%，集中市場加權指數下跌10.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|22.70
|1.2
|5.29%
|0.0
|2025/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.7000000000000001
|2025/08/07
|31.5
|0.8
|2.54%
|0.0
|2024/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.6
|2024/07/18
|41.0
|1.2
|2.93%
|0.0
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