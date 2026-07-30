盤後速報 - 威健(3033)下週(8月6日)除息1.92元，預估參考價40.18元
鉅亨網新聞中心
威健(3033-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.92元。
以今日(7月30日)收盤價42.10元計算，預估參考價為40.18元，息值合計為1.92元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
威健(3033-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。近5日股價下跌13.45%，集中市場加權指數下跌10.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|42.10
|1.91986
|4.56%
|0.0
|2025/08/11
|35.4
|2.08421
|5.89%
|0.0
|2024/07/26
|37.7
|1.89489
|5.03%
|0.0
|2023/08/02
|33.65
|3.06722
|9.12%
|0.0
|2022/07/25
|28.85
|3.0073
|10.42%
|0.0
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