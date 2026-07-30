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盤後速報 - 威健(3033)下週(8月6日)除息1.92元，預估參考價40.18元

鉅亨網新聞中心

威健(3033-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.92元。

以今日(7月30日)收盤價42.10元計算，預估參考價為40.18元，息值合計為1.92元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

威健(3033-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。近5日股價下跌13.45%，集中市場加權指數下跌10.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 42.10 1.91986 4.56% 0.0
2025/08/11 35.4 2.08421 5.89% 0.0
2024/07/26 37.7 1.89489 5.03% 0.0
2023/08/02 33.65 3.06722 9.12% 0.0
2022/07/25 28.85 3.0073 10.42% 0.0

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