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盤後速報 - 凱美(2375)下週(8月6日)除息1.2元，預估參考價104.8元

鉅亨網新聞中心

凱美(2375-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月30日)收盤價106.00元計算，預估參考價為104.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

凱美(2375-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子電機製品及其生產設備器材零件類；通信器材零件類；。光學之電子器材零件類；電容器生產設備類；。電容器及其零件材料類；電阻及其零件材料類。近5日股價下跌26.12%，集中市場加權指數下跌10.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 106.00 1.2 1.13% 0.0
2025/08/06 60.0 1.5 2.5% 0.0
2024/08/06 61.2 0.8 1.31% 0.0
2023/08/07 62.8 1.5 2.39% 0.0
2022/06/29 56.2 2.0 3.56% 0.0

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