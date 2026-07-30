鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 14:50

Chipotle Mexican Grill (CMG-US) 周三公布第二季財報，其營收與獲利均超越華爾街預期，並上調了全年銷售預測。受財報成績激勵，投資者信心大增，帶動其股價在盤後交易中一度飆升近 8%。

「成長食譜」發力 Chipotle第二季財報優於預期 股價盤後飆升(圖:shutterstock)

由於這家公司的表現能反映美國消費市場的動態，華爾街觀察家經常關注所謂的「墨西哥捲餅經濟指標」，以此評估美國經濟的健康狀況。數據顯示，截至 6 月底的第二季，Chipotle 營收成長 9.3% 至 33.5 億美元，略高於分析師預期的 33.3 億美元。調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.33 美元，優於市場預期的 0.32 美元。

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此外，公司同店銷售額成長了 2.2%，這主要由交易量成長 1% 以及平均結帳金額增加 1.2% 所驅動。這顯示 Chipotle 的成長並非單純依賴調漲菜單價格，而是成功吸引了更多客流量並提升了顧客消費支出。

執行長 Scott Boatwright 將此成果歸功於公司推行的「成長食譜」(Recipe for Growth) 策略。該策略核心包括：

菜單創新：持續推出吸引顧客的新產品。

數位化參與：透過 Chipotle Rewards 計畫深化與顧客的連結，數位銷售額目前已佔總食品與飲料收入的 38.3%。

提升服務與效率：利用人工智慧技術現代化業務模式，並提升餐廳的款待品質。

擴展團體訂購：增加服務更多團體用餐場合的機會。

此外，Chipotle 持續擴張實體版圖，本季新開了 100 家餐廳，其中 80 家配備了 Chipotlanes(得來速車道)。

儘管業績成長，但利潤率仍面臨壓力。受牛肉、運費及勞動力成本上升影響，餐廳利潤率從去年同期的 27.4% 降至 25.2%。Boatwright 指出，雖然通膨率約在 3% 至 3.5% 之間，但考慮到消費者正處於艱困環境，公司決定採取「緩慢且審慎」的定價策略，不將所有成本轉嫁給消費者。

展望未來，Chipotle 積極布局海外，近期已進軍墨西哥，並計畫進入南韓與新加坡市場。