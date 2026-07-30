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鉅亨速報 - Factset 最新調查：順德(2351-TW)目標價調降至216元，幅度約4.42%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對順德(2351-TW)提出目標價估值：中位數由226元下修至216元，調降幅度4.42%。其中最高估值265元，最低估值195元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予順德(2351-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。

順德(2351-TW)今(29日)收盤價為130.5元。近5日股價下跌22.32%，相關半導體業近5日下跌11.27%，集中市場加權指數下跌10.68%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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