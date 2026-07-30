鉅亨速報 - Factset 最新調查：達發(6526-TW)目標價調升至763元，幅度約4.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對達發(6526-TW)提出目標價估值：中位數由731.5元上修至763元，調升幅度4.31%。其中最高估值810元，最低估值675元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予達發(6526-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀0位。
達發(6526-TW)今(30日)收盤價為509元。近5日股價下跌14.21%，相關半導體業近5日下跌11.27%，集中市場加權指數下跌10.68%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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