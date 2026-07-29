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外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.87%，報1440.86元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日02:50，美元/韓元下跌12.7點跌幅達0.87%，暫報1440.86點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-5.31%
  • 近 1 週：-1.81%
  • 近 3 月：-1.31%
  • 近 6 月：+1.63%
  • 今年以來：+0.76%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.26%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.45，本日下跌0.24%
  • 美元/日元相關性0.45，本日下跌0.28%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.52，本日下跌0.48%
  • 紐元/美元相關性-0.47，本日下跌0.5%
  • 澳元/美元相關性-0.46，本日下跌0.07%

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美元/韓元1440.4-0.90%
日元/美元0.0061+0.00%
歐元/美元1.1451+0.54%
紐元/美元0.5817+0.57%
澳元/美元0.6982+0.13%

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