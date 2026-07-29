外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.87%，報1440.86元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日02:50，美元/韓元下跌12.7點跌幅達0.87%，暫報1440.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-5.31%
- 近 1 週：-1.81%
- 近 3 月：-1.31%
- 近 6 月：+1.63%
- 今年以來：+0.76%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.26%
- 美元/瑞典克朗相關性0.45，本日下跌0.24%
- 美元/日元相關性0.45，本日下跌0.28%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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