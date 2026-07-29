外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.2877元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日03:00，美元/新加坡幣下跌0.0038點跌幅達0.29%，暫報1.2877點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.12%
- 近 1 週：+0.02%
- 近 3 月：+1.18%
- 近 6 月：+2.34%
- 今年以來：+0.47%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日下跌0.33%
- 美元/瑞郎相關性0.78，本日下跌0.54%
- 美元/泰銖相關性0.77，本日下跌0.45%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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