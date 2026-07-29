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外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.29%，報1.2877元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日03:00，美元/新加坡幣下跌0.0038點跌幅達0.29%，暫報1.2877點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.12%
  • 近 1 週：+0.02%
  • 近 3 月：+1.18%
  • 近 6 月：+2.34%
  • 今年以來：+0.47%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日下跌0.33%
  • 美元/瑞郎相關性0.78，本日下跌0.54%
  • 美元/泰銖相關性0.77，本日下跌0.45%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日下跌0.55%
  • 澳元/美元相關性-0.83，本日下跌0.17%
  • 紐元/美元相關性-0.80，本日下跌0.64%

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美元/新加坡幣1.2887-0.01%
泰銖/美元0.0298+0.00%
歐元/美元1.1466+0.04%
澳元/美元0.6958+0.10%
紐元/美元0.5801+0.16%

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