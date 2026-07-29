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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌10.04%，報217.61美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間29日22:46股價下跌24.28美元，報217.61美元，跌幅10.04%，成交量539,487（股），盤中最高價237.38美元、最低價217.61美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-19.11%
  • 近 1 月：-25.32%
  • 近 3 月：-14.34%
  • 近 6 月：+13.19%
  • 今年以來：+53.23%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數52012.78-1.39%
NASDAQ24758.08-0.48%
費城半導體10687.32-3.16%
Onto Innovation Inc.221-8.64%

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