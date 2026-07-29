盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大漲5.05%，報261.77美元
鉅亨網新聞中心
奧多比系統(ADBE-US)截至台北時間29日22:44股價上漲12.59美元，報261.77美元，漲幅5.05%，成交量2,491,833（股），盤中最高價261.77美元、最低價248.54美元。
美股指數盤中表現
奧多比系統(ADBE-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.69%
- 近 1 月：+22.91%
- 近 3 月：+2.46%
- 近 6 月：-16.82%
- 今年以來：-28.8%
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