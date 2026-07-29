盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.86%，報230.4美元
鉅亨網新聞中心
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間29日22:37股價下跌14.35美元，報230.40美元，跌幅5.86%，成交量1,735,196（股），盤中最高價243.25美元、最低價229.55美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.53%
- 近 1 月：-26.78%
- 近 3 月：+23.2%
- 近 6 月：+122.57%
- 今年以來：+123.9%
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