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盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.86%，報230.4美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間29日22:37股價下跌14.35美元，報230.40美元，跌幅5.86%，成交量1,735,196（股），盤中最高價243.25美元、最低價229.55美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-15.53%
  • 近 1 月：-26.78%
  • 近 3 月：+23.2%
  • 近 6 月：+122.57%
  • 今年以來：+123.9%

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美股美股盤中盤中速報安謀控股公司

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NASDAQ24747.92-0.52%
費城半導體10675.18-3.27%
安謀控股公司233.88-4.44%

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