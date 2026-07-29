盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大跌14.63%，報25.89美元
鉅亨網新聞中心
科斯塔集團(CSGP-US)截至台北時間29日21:30股價下跌4.44美元，報25.89美元，跌幅14.63%，成交量383,134（股），盤中最高價26.03美元、最低價25.89美元。
美股指數盤中表現
科斯塔集團(CSGP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.42%
- 近 1 月：+0.26%
- 近 3 月：-15.66%
- 近 6 月：-53.48%
- 今年以來：-54.89%
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