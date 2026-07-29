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盤中速報 - 科斯塔集團(CSGP-US)大跌14.63%，報25.89美元

鉅亨網新聞中心

科斯塔集團(CSGP-US)截至台北時間29日21:30股價下跌4.44美元，報25.89美元，跌幅14.63%，成交量383,134（股），盤中最高價26.03美元、最低價25.89美元。

美股指數盤中表現

科斯塔集團(CSGP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.42%
  • 近 1 月：+0.26%
  • 近 3 月：-15.66%
  • 近 6 月：-53.48%
  • 今年以來：-54.89%

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美股美股盤中盤中速報科斯塔集團

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費城半導體10692.95-3.11%
科斯塔集團29.86-1.55%

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