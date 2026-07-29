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盤後速報 - 橘子(6180)次交易(30)日除息1.03元，參考價40.77元

鉅亨網新聞中心

橘子(6180-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.03元。

首日參考價為40.77元，相較今日收盤價41.80元，息值合計為1.03元，股息殖利率2.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 41.80 1.0252 2.45% 0.0
2025/07/17 73.2 6.0 8.2% 0.0
2024/07/09 80.1 3.28 4.09% 0.0
2023/07/31 76.8 5.8 7.55% 0.0
2022/07/07 59.9 5.0 8.35% 0.0


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