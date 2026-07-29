盤後速報 - 橘子(6180)次交易(30)日除息1.03元，參考價40.77元
鉅亨網新聞中心
橘子(6180-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.03元。
首日參考價為40.77元，相較今日收盤價41.80元，息值合計為1.03元，股息殖利率2.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|41.80
|1.0252
|2.45%
|0.0
|2025/07/17
|73.2
|6.0
|8.2%
|0.0
|2024/07/09
|80.1
|3.28
|4.09%
|0.0
|2023/07/31
|76.8
|5.8
|7.55%
|0.0
|2022/07/07
|59.9
|5.0
|8.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 橘子集團衝刺AI互動技術 獨家「UTUX系統」首度亮相
- 盤中速報 - 橘子(6180)大漲7.14%，報51元
- 橘子裁員15%砍掉非核心專案與虧損單位 全力重押AI算力
- 盤中速報 - 橘子(6180)急拉3.14%報50.8元，成交3,563張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇