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盤後速報 - 遠雄港(5607)次交易(30)日除息1.8元，參考價47.3元

鉅亨網新聞中心

遠雄港(5607-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為47.3元，相較今日收盤價49.10元，息值合計為1.8元，股息殖利率3.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 49.10 1.8 3.67% 0.0
2025/07/30 45.2 1.1 2.43% 0.2
2024/07/24 60.4 0.9 1.49% 0.8
2023/07/24 73.7 1.2 1.63% 1.0
2022/08/08 49.75 1.6 3.22% 0.0


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