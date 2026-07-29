盤後速報 - 遠雄港(5607)次交易(30)日除息1.8元，參考價47.3元
鉅亨網新聞中心
遠雄港(5607-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為47.3元，相較今日收盤價49.10元，息值合計為1.8元，股息殖利率3.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|49.10
|1.8
|3.67%
|0.0
|2025/07/30
|45.2
|1.1
|2.43%
|0.2
|2024/07/24
|60.4
|0.9
|1.49%
|0.8
|2023/07/24
|73.7
|1.2
|1.63%
|1.0
|2022/08/08
|49.75
|1.6
|3.22%
|0.0
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