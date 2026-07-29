盤後速報 - 國眾(5410)次交易(30)日除息2.07元，參考價33.13元
鉅亨網新聞中心
國眾(5410-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.07元。
首日參考價為33.13元，相較今日收盤價35.20元，息值合計為2.07元，股息殖利率5.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|35.20
|2.0747
|5.89%
|0.0
|2025/07/30
|28.75
|1.4976
|5.21%
|0.0
|2024/08/01
|38.8
|2.0615
|5.31%
|0.0
|2023/07/18
|34.7
|2.4932
|7.19%
|0.0
|2022/08/04
|25.5
|1.8455
|7.24%
|0.0
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