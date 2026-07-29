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盤後速報 - 國眾(5410)次交易(30)日除息2.07元，參考價33.13元

鉅亨網新聞中心

國眾(5410-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.07元。

首日參考價為33.13元，相較今日收盤價35.20元，息值合計為2.07元，股息殖利率5.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 35.20 2.0747 5.89% 0.0
2025/07/30 28.75 1.4976 5.21% 0.0
2024/08/01 38.8 2.0615 5.31% 0.0
2023/07/18 34.7 2.4932 7.19% 0.0
2022/08/04 25.5 1.8455 7.24% 0.0


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