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盤後速報 - 君帆(4584)次交易(30)日除息2元，參考價37.7元

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君帆(4584-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為37.7元，相較今日收盤價39.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 39.70 2.0 5.04% 0.0
2025/07/23 55.0 2.2 4.0% 0.0
2024/08/23 69.0 0.0 0.0% 0.8
2024/07/10 76.3 1.2 1.57% 0.0
2023/09/01 46.15 2.0 4.33% 0.0


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