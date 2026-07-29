盤後速報 - 君帆(4584)次交易(30)日除息2元，參考價37.7元
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君帆(4584-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為37.7元，相較今日收盤價39.70元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|39.70
|2.0
|5.04%
|0.0
|2025/07/23
|55.0
|2.2
|4.0%
|0.0
|2024/08/23
|69.0
|0.0
|0.0%
|0.8
|2024/07/10
|76.3
|1.2
|1.57%
|0.0
|2023/09/01
|46.15
|2.0
|4.33%
|0.0
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