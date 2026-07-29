盤後速報 - 太子(2511)次交易(30)日除息0.3元，參考價8.13元
鉅亨網新聞中心
太子(2511-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為8.13元，相較今日收盤價8.43元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|8.43
|0.3
|3.56%
|0.0
|2025/07/24
|9.61
|0.3
|3.12%
|0.0
|2024/07/25
|12.7
|0.36
|2.83%
|0.0
|2023/07/27
|11.95
|0.5
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|11.85
|0.5
|4.22%
|0.0
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