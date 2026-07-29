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盤後速報 - 太子(2511)次交易(30)日除息0.3元，參考價8.13元

鉅亨網新聞中心

太子(2511-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為8.13元，相較今日收盤價8.43元，息值合計為0.3元，股息殖利率3.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 8.43 0.3 3.56% 0.0
2025/07/24 9.61 0.3 3.12% 0.0
2024/07/25 12.7 0.36 2.83% 0.0
2023/07/27 11.95 0.5 4.18% 0.0
2022/07/28 11.85 0.5 4.22% 0.0


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