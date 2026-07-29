盤後速報 - 友達(2409)次交易(30)日除息0.4元，參考價23.25元
鉅亨網新聞中心
友達(2409-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為23.25元，相較今日收盤價23.65元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|23.65
|0.4
|1.69%
|0.0
|2025/08/05
|12.0
|0.3048
|2.54%
|0.0
|2024/08/05
|17.75
|0.9
|5.07%
|0.0
|2023/08/10
|20.4
|0.8
|3.92%
|0.0
|2022/07/04
|15.05
|1.0
|6.64%
|0.0
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