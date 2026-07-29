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盤後速報 - 友達(2409)次交易(30)日除息0.4元，參考價23.25元

鉅亨網新聞中心

友達(2409-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為23.25元，相較今日收盤價23.65元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 23.65 0.4 1.69% 0.0
2025/08/05 12.0 0.3048 2.54% 0.0
2024/08/05 17.75 0.9 5.07% 0.0
2023/08/10 20.4 0.8 3.92% 0.0
2022/07/04 15.05 1.0 6.64% 0.0


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