鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為25元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對友達(2409-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.13元，其中最高估值0.9元，最低估值-0.21元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.9)
|0.66
|0.86
|最低值
|-0.21(-0.21)
|0.17
|0.43
|平均值
|0.18(0.2)
|0.4
|0.65
|中位數
|0.13(0.21)
|0.43
|0.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|294,505,060
|311,610,860
|328,767,900
|最低值
|280,245,000
|283,038,000
|307,451,320
|平均值
|285,693,960
|296,384,100
|318,109,610
|中位數
|283,136,500
|293,211,620
|318,109,610
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,843,361
|-3,064,167
|-18,203,274
|-21,101,374
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|281,387,743
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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