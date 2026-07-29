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盤後速報 - 智邦(2345)次交易(30)日除息15元，參考價1895.0元

鉅亨網新聞中心

智邦(2345-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。

首日參考價為1895.0元，相較今日收盤價1910.00元，息值合計為15.0元，股息殖利率0.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/30 1910.00 15.0 0.79% 0.0
2025/07/30 852.0 11.0 1.29% 0.0
2024/07/31 510.0 9.9956 1.96% 0.0
2023/08/02 394.5 7.4998 1.9% 0.0
2022/08/04 253.0 5.9987 2.37% 0.0


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