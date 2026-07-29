盤後速報 - 智邦(2345)次交易(30)日除息15元，參考價1895.0元
鉅亨網新聞中心
智邦(2345-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。
首日參考價為1895.0元，相較今日收盤價1910.00元，息值合計為15.0元，股息殖利率0.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/30
|1910.00
|15.0
|0.79%
|0.0
|2025/07/30
|852.0
|11.0
|1.29%
|0.0
|2024/07/31
|510.0
|9.9956
|1.96%
|0.0
|2023/08/02
|394.5
|7.4998
|1.9%
|0.0
|2022/08/04
|253.0
|5.9987
|2.37%
|0.0
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