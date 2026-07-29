盤後速報 - 矽科宏晟(6725)下週(8月5日)除息7元，預估參考價238.5元
鉅亨網新聞中心
矽科宏晟(6725-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月29日)收盤價245.50元計算，預估參考價為238.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽科宏晟(6725-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程廠務系統整合工程。高科技產業製程供應系統設備及相關系統。高科技產業製程維護及保養。近5日股價下跌11.96%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/05
|245.50
|7.0
|2.85%
|0.0
|2025/08/05
|231.5
|8.0
|3.46%
|0.0
|2024/08/02
|193.0
|7.0
|3.63%
|0.0
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