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盤後速報 - 矽科宏晟(6725)下週(8月5日)除息7元，預估參考價238.5元

鉅亨網新聞中心

矽科宏晟(6725-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(7月29日)收盤價245.50元計算，預估參考價為238.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽科宏晟(6725-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程廠務系統整合工程。高科技產業製程供應系統設備及相關系統。高科技產業製程維護及保養。近5日股價下跌11.96%，櫃買市場加權指數下跌7.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/05 245.50 7.0 2.85% 0.0
2025/08/05 231.5 8.0 3.46% 0.0
2024/08/02 193.0 7.0 3.63% 0.0

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