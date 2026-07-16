鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-16 11:00

化學供應系統 (CDS) 廠矽科宏晟 (6725-TW) 今 (16) 日宣佈，位於美國亞利桑那州鳳凰城的美國子公司 (Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.) 廠房設施已落成並正式啟用，此次投入約 800 萬美元購置廠房與辦公設施，後續將進一步建構無塵室打造在地組裝滿足供應需求。

矽科宏晟斥800萬美元在美建新廠 未來無塵室將在美組裝。(圖：矽科宏晟提供)

矽科宏晟表示，此次開幕不僅是矽科宏晟配合核心客戶全球產能佈局的重要里程碑，更展現其作為半導體廠務核心供應鏈成員，將亞洲深具實力技術與「Readiness」即時服務量能深耕北美的決心。

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為了滿足北美半導體市場對於高階廠務系統的急迫需求，矽科宏晟美國子公司此次投入約 800 萬美元，於鳳凰城購置高規格的廠房與辦公設施。新廠不僅具備完善的倉儲機能，後續進一步建構無塵室打造在地組裝滿足供應需求，更已組建一支擁有先進製程豐富經驗的在地化精英團隊。

矽科宏晟表示，隨著客戶在亞利桑那州積極推進多期晶圓廠建置與先進製程量產，美國新廠的啟用讓團隊能夠跨越時區與地理限制，以最具彈性的「Readiness」就緒狀態，為北美客戶提供零時差的工程施工、裝機、調試與技術支援，用最高標準的在地化服務，成為北美半導體供應鏈最值得信賴的夥伴

矽科宏晟自 2014 年成立以來，完美融合了日本關東化學工程株式會社 (Kanto Chemical Engineering Co.,Ltd) 超過 40 年的化學品設備開發底蘊，以及台灣宏晟科技 20 年的自研的電控平台，被譽為「晶圓廠心血管」的 CDS 系統，透過智慧化電控與精密管路，確保高純度藥液在輸送、混合與稀釋過程中達到極致純淨與零誤差，是保護先進晶圓廠穩定運轉的關鍵安全網。

隨著美國新廠的全面啟動，矽科宏晟也同步將這項亞洲累積深厚根基技術全面外溢至北美市場。目前公司已全面切入 2 奈米以下先進製程，並成功支援 CoWoS 等先進封裝領域，將全力助攻客戶在北美打造晶片產線，滿足 AI 時代對高階產能的嚴苛要求。

矽科宏晟在亞太地區已累積裝設超過 3,000 套系統，服務版圖橫跨台灣、中國、日本及新加坡。在美國子公司落地生根之際，公司也將持續輸出半導體廠務解決方案

矽科宏晟已研發並取得「自動取樣機」新型專利，透過自動化流程取代人工取樣，徹底消除人為誤差與化學噴濺風險，確保 24 小時精準監測。同時也實踐 ESG 承諾，針對永續減碳需求，積極推廣「廢液收集與回收再利用系統」，如硫酸去雙氧水分解裝置，降低廢液處理成本，落實循環經濟目標，減少環境負擔。