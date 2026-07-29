盤後速報 - 亞弘電(6201)下週(8月5日)除息3.1元，預估參考價45.9元
鉅亨網新聞中心
亞弘電(6201-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。
以今日(7月29日)收盤價49.00元計算，預估參考價為45.9元，息值合計為3.1元，股息殖利率6.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞弘電(6201-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為專業音訊產品。小家電產品.醫療器材產品。電子零組件製造業。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/05
|49.00
|3.1
|6.33%
|0.0
|2025/08/04
|63.5
|4.0
|6.3%
|0.0
|2024/08/01
|64.5
|3.9
|6.05%
|0.0
|2023/08/03
|49.05
|3.0
|6.12%
|0.0
|2022/08/04
|42.2
|3.0
|7.11%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 亞弘電訂單能見度不弱 3.1元股息敲定8/5除息交易
- 亞弘電配息3.1元 完成董事全面改選並由黃晉益續任董事長
- 深耕黑膠唱機製造逾50年 亞弘電攜自主研發亮相HIGH END Vienna 2026
- 亞弘電:公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇