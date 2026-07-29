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盤後速報 - 亞弘電(6201)下週(8月5日)除息3.1元，預估參考價45.9元

鉅亨網新聞中心

亞弘電(6201-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。

以今日(7月29日)收盤價49.00元計算，預估參考價為45.9元，息值合計為3.1元，股息殖利率6.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞弘電(6201-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為專業音訊產品。小家電產品.醫療器材產品。電子零組件製造業。近5日股價下跌0.31%，集中市場加權指數下跌5.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/05 49.00 3.1 6.33% 0.0
2025/08/04 63.5 4.0 6.3% 0.0
2024/08/01 64.5 3.9 6.05% 0.0
2023/08/03 49.05 3.0 6.12% 0.0
2022/08/04 42.2 3.0 7.11% 0.0

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