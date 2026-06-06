深耕黑膠唱機製造逾50年 亞弘電攜自主研發亮相HIGH END Vienna 2026

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-06 11:27

左一爲亞弘電總經理許瑞峯及業務及研發成員。(圖：亞弘電提供)

全球高階音響產業年度盛事 HIGH END 2026 盛大舉行。HIGH END 展會為全球最具指標性的高級音響展之一，亞弘電 (6201-TW) 今年由總經理許瑞峯率團隊參展，除與國際合作夥伴進行交流外，也藉由展會平台展示亞弘電於黑膠唱機領域累積超過 50 年的研發與製造實力，並拓展未來國際合作機會。

HIGH END 2026 展會匯聚來自世界各地的音響品牌、技術開發商與產業專家，共同展示最新產品與未來發展趨勢。今年更首度移師音樂之都維也納舉辦，吸引全球音響產業高度關注。

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亞弘電成立至今深耕唱機製造產業逾半世紀，早期以唱機零組件加工業務起家，並曾於 1980 年代以「達琳牌」在台灣市場推廣黑膠電唱機。隨著產業發展與市場需求變化，亞弘電逐步轉型為專業音響設備及 DJ 產品之 ODM／OEM 設計製造服務供應商，長期與多家國際知名品牌合作，相關產品銷售遍及全球市場。

亞弘電總經理許瑞峯。(圖：亞弘電提供)

近年來，隨著黑膠市場持續成長，亞弘電參與開發及量產的多款黑膠唱機產品陸續獲得市場肯定。公司秉持「專注設計與製造、不經營自有品牌」的經營策略，避免與客戶於終端市場競爭，致力成為全球品牌值得信賴的合作夥伴，並透過長期累積的技術能力與製造經驗，創造產業鏈共贏價值。

在本次展會中，亞弘電展示兩套自主研發的直驅馬達解決方案，提供客戶在不同市場定位與產品規格需求下更具彈性的開發選擇。除動力系統外，亞弘電也同步展示多款唱臂參考設計，涵蓋不同結構形式及可調式 VTA（Vertical Tracking Angle）設計概念，希望協助品牌客戶透過成熟平台快速開發具差異化特色的產品，縮短產品上市時程並降低開發成本。

亞弘電展出產品方面，DL-4215 採用鋁合金轉盤搭配直驅馬達設計，兼具穩定轉速表現與市場競爭力，並融合實木中盤設計，展現科技與經典工藝兼具的產品特色；另一款 DL-4351 則採用雙層複合式底盤結構、高階唱臂配置與可調式 VTA 機構，並結合 DC 動態轉速伺服控制技術及壓克力轉盤設計，以追求更優異的轉速穩定性與聲音重播表現。

展望未來，亞弘電表示將持續深化黑膠唱機、專業音響設備及電子樂器產品之研發與製造能力，並透過參與國際展會及強化全球合作夥伴關係，提升台灣音響產業於國際市場的競爭力與能見度，為股東、客戶及合作夥伴創造長期價值。

亞弘電集團 2025 年營收為 33.27 億元，稅後純益為 3.31 億元，每股純益為 3.71 元。亞弘電董事會擬每股現金股利配發 3.1 元。亞弘電現金股利配發率為 83.56%，以 6 月 5 日收盤價計算現金股利殖利率為 6.33%。